Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond) tunnistas eile Postimehe otsesaates, et kasutab tööautot ka erasõitudeks – muu hulgas laste kooli viimiseks. Reps nõustus kriitikaga ja möönis, et ei ole suutnud tagada, et töö oleks tehtud ja selle kõrvalt jaguks piisavalt aega lapsi ise sõidutada.