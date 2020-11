Reivimine kui identiteedikriisi ravi

Tantsuetendus tuli lavale NU Performance Festivalil, mille tänavune fookus on «Hääl ja midagi veel». Iga etteaste käsitleb omakorda vokaalsuse alla liigutuvat alateemat. Michele Rizzo tantsulavastus kandis lisaaktsendina pealkirja «Rütmis lahustumise hääl». Pealkiri on tabav, sest kus mujal on võimalik rütmi sulanduda kui mitte klubisaalis, mida «Higher» etendada püüab.

Viitan filosoof Julia Kristeva ütlusele, et maailmas on identiteedikriiside aeg, mille ületamiseks tuleb leida üles õige hääl ja keel. Rizzo pakubki selleks tantsu, olles ammutanud uurimustööks inspiratsiooni klubikultuurist ja reividest. Just seal omandavad aeg ja sotsiaalsed hierarhiad teise tähenduse. Õigemini, neil ei ole erilist tähtsust. Klubipõrand toimib nagu kirikupink. Sekundaarne on küsida oma naabrilt, mis tööd ta teeb. Esmane on millelegi ülevamale allumine.