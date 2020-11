Reisi lühiuudised

Luksushotellikett tervitab külalisi juba koidikust

Vähesed asjad on hotellis peatumisega seoses tüütumad kui ametliku check-in’i aja ootamine, mis võib sageli saabuda alles hilisel pärastlõunal. Ehk üksnes see, kui hotell tahab ­külalisest lahti saada juba kell 10 hommikul. Luksuslikke viietärnihotelle koondav Peninsula hotellikett on teatanud, et astub suure sammu hoopis vastupidises suunas: külalised võivad oma tuppa minna juba kella kuuest saabumispäeva varahommikul ning hoida ruumi enda käsutuses kuni kella kümneni lahkumisõhtul. Peninsula Time’i nime kandev kontseptsioon läheb jaanuarist käiku kõigis keti kümnes ­valduses, mis asuvad Hongkongis, Shanghais, New Yorgis, Chicagos, Bangkokis, Manilas, Pekingis, Tokyos, Pariisis ja Beverly Hillsis. Toad pole samas odavad: juhuslikult valitud kuupäeval algasid majutushinnad Bangkokis öö kohta 218 eurost, Pariisis 893 eurost. PENINSULA.COM

Falklandi saared said miinivabaks

Õudne aasta 2020 jääb vähemasti Falklandi saarte elanikele mällu ka millegi positiivsega: viimaks ometi on saared ametlikult miinivabad. Lõuna-Ameerika lähedal paikneva Ühendkuningriigi territooriumi mineerisid põhjalikult ära Argentina väed 1982. aastal lahvatanud konflikti ajal. BBC

Skytrax hindab lennufirmade koroonaturvalisust

Parematel aegadel mitmest aspektist lennufirmade teenindust hindav Skytrax on nüüd võtnud ette lennuliinide koroonaohutuspoliitikad, jälgides muuhulgas desinfitseerimistehnoloogiate kasutamist, Covid-19 ohu eest hoiatavate siltide piisavust ja seda, kui korralikult kannavad maske lennufirma töötajad. Tallinna lendavatest lennufirmadest on LOT saanud madalaima hinde ehk kolm tärni, ­Easyjetil, Ryanairil ja Lufthansal on ­õnnestunud saada neli tärni. Muidugi teab iga kogenum reisija, et teooria ja praktika võivad erineda ning ka lennukogemused pole eri päevadel vennad. Skytrax plaanib hindama asuda ka lennujaamu. SKYTRAX

1,37 miljardit eurot ehk 1 800 000 000 000 vonni on summa, mille Korean Air (Skyteam) maksab oma konkurendi Asiana (Star Alliance) ülesostmise eest.

Lufthansa loobub tasuta toitlustamisest