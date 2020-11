Viirus abiturientide tarkuse peale ei hakanud

Reaalkooli direktori Ene Saare hinnangul on kooli järjekordse esikoha taga pigem eelnevate aastate töö kui distants­õppel tehtu. «Hea tulemus sellistes tingimustes näitab seda, kui oluline on tegelikult kolme aasta jooksul tehtud järjekindel töö. Kui kolm aastat ei ole vaeva nähtud, siis ühe kuuga seda kaotatud aega tagasi ei tee. See lihtsalt ei ole võimalik. Alustalad laotakse varem ja oluline on kogu aeg käiv pidev kinnistamine.»