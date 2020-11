Eesti lühiuudised

Audit: kaitsehanked on sageli põhjendamata

Riigikontroll leidis oma eile avaldatud auditis, et kaitseväele hangitud varustus on üldjuhul vastanud üksuste vajadusele. Siiski leiti hangete korraldamises puudusi. Peamisteks probleemideks olid hankele eelnenud napp turuülevaade või siis vastava dokumentatsiooni puudumine, samuti vähene pakkujate arv, mille selgituseks võib olla vähene põhjendatus ja piiravad tehnilised kirjeldused. Mitmel juhul hinnakonkurentsi polnudki. Riigikontroll tahtis tuvastada probleemide põhjusi hangete korraldamisel. Osaliselt on põhjuseks 2014–2019 valitsenud ebaselgus kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste hankeülesannetes ja vastutuses, samuti oli sel ajal ühtlustamata töökorraldus. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse loomisega alustati muudatusi, 2018. aastal algas hankekorralduse reform, mis jõuab lõpule 2023. aastal. PM