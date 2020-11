Linaloo rütm matkib Anthony teadvuses toimuvat. Sarnaselt 80ndates eluaastates härrasmehega ei tea me korteriust avades alati, kes või mis asub teisel pool. On seal hooldusõde? Tütar? Astub ta elutoast haiglasse? Rafineeritud olustiku taustal kulmineeruv teadmatus tekitab pinge, sundides meid kohati segadusest õlgu väristama. Eesmärk on panna vaataja tundma end sama nurkasurutult kui Anthony, kes valemälu lõksus ahastab. Anthony Hopkins kannab hääbuva mehe rolli seejuures välja filigraansusega, mille eest ennustavad mõned talle juba praegu Oscarit.