Spordi lühiuudised

Tallinnas käinud Armeenia koondis sai kopsaka trahvi

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) otsuse järgi peab oktoobris Tallinnas käinud ning koroonaviirusvastaseid reegleid rikkunud Armeenia koondis tasuma 10 000 euro suuruse trahvi. UEFA distsiplinaarkomisjon leidis, et Armeenia alaliit rikkus UEFA «Return to Play» reeglistiku paragrahve 13 ja 5. Esimene neist puudutab koondise ametniku tegevust, kes peab samamoodi koroonaprotokollist kinni pidama, teine aga tiimi ekskursioone. Armeenia koondises tuvastati päev enne Rahvuste liiga kohtumist koroonapositiivne. Et tegemist oli koondise inimesega, kes polnud mängijatega lähikontaktis viibinud, jäi mängu toimumine jõusse.