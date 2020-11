Mida kodusem elu, seda säravam kleit

Tellijale

Omamoodi on praegune aeg parim. See ei lase enam endale valetada. Õhulossidest ja seebimullidest on äkitselt õhk välja pahisenud ja alles jäänud see, mis päriselt loeb.

Moemaailmas on palju neid, kes löövad end lille vaid teiste ees eputamise eesmärgil. Kui publikut pole, ei panda ka uhket fassaadi püsti. Nüüd on aga olukordi, kus teiste jaoks kena olla, järele jäänud umbes null. Kas nüüd pole ilul enam mõtet? Vastupidi – sel on suurem mõte kui iial enne!

Teiste heakskiidu nimel elatud elu on tervikuna väga mage aseaine päriselt elamisele. Sama muster, mis tuleb ilmsiks riideid valides, iseloomustab inimest ka selles, mida ta teeb, sööb ja saavutada ihkab. On see enda jaoks või teistele näitamiseks? Tegelikult peaksime me kõike tegema iseendast lähtuvalt, sest päris väärtused pole elust kusagile kadunud, olgugi kogu glasuur igapäevamustritelt maha pühitud. Ajame juttu Donna Nordica juhtfiguuridega – Moi Vatsar ja Mai Loog kavandasid kollektsiooni, mida kandes omas kodus särada ning heade mõtete sagedusel püsida.

Mai Loog ja Moi Vatsar modellidega laval. FOTO: Erlend Štaub

Inimestel soovitatakse taas kodus püsida – kuidas seal tuju üleval hoida?Mai: Ennast ei tohi unustada, ennast tuleb isegi põhjalikult poputada, teha asju, mis teevad iseendale rõõmu ka pikas vaates. Leida peeglist enda ilus ja õnnelik mina. Kui sa ise oled rahulik ja rõõmus, on teised sinu ümber ka sellised. Näiteks ehtida end, hoolitseda naha ja juuste eest, kanda ilusat pesu ja selliseid mustreid, värve ja riideid, milles tunned end ilusa ja säravana.

Moi: Nagu kevadel, tuleb ka praegu lihtsalt tunda rõõmu ja märgata pisiasju enda ümber: päike paistis pilve tagant, laps joonistab/loeb, lõuna tuli imemaitsev, voodilinad on puhtad jne. Vaata ringi ja rõõmusta.

Mida on teie meelest mõnus kodus kanda?

Moi: Kui on külmem kodu, siis kindlasti on ühevärvilised sametkleidid soojad ja pehmed. Kui soojem, siis lasevad puuvillased või viskooskleidid mõnusalt toimetada.

Mai: Jah, kui kodus on soe, siis suvised erksavärvilised, napid, lillelised ja seksikad kleidid on väga lahedad! Ka T-särk kombinatsioonis napi seeliku või pükstega. Kui elamine on jahedam, siis tasub valida midagi mõnusat, pehmet, küütlevat, millele tahaks pai teha nagu kassile või kutsupojale. Just pehmed kudum- ja sametkleidid tulevad silme ette. Midagi sellist püüdsimegi «Disco» kollektsiooni teha, oli ju teada, et teine laine tuleb.

Disko on lihtsalt elutuppa kolinud, see ei tähenda, et tants ja trall tuleks maha matta. Gerli Padar teeb hoogsaid pöördeid. FOTO: Erlend Štaub

Mis ideid, materjale ja mudeleid koondab Donna Nordica viimane kollektsioon?

Moi: «Disco» sai alguse paljuski koroonakevadel tekkinud vajadusest sädeleda ja tunda end elusana. Hoidsin korralikult karantiini nädalaid, kuniks ühel toredal nädalavahetusel läksime pere ja sõbranna perega maale, et korraks aeg maha võtta, korraldada pidulik õhtusöök ning suhelda. Polnud veel õhtugi, kui muusika keerati kõvemaks ja nii väiksed kui ka suured tegid elutoapõrandal oma parimaid diskosamme. Oli selge, et me kõik vajame ellu natuke puhkust, pidulikkust, glamuuri – olgu või maamaja elutoas. Et meil on õigus huuled ära värvida, litrikleit selga panna ja tantsida, nagu homset poleks. Kuid et elu on enamat kui disko ja novembris ilmad juba jahedamad, sai kollektsiooni esimene osa täidetud mõnusate samet-, dress- ja kampsunkleitide ning kimonotega. Dresskleitidele paigutasime sel korral intrigeerivad sõnumid ükssarvikutest, mis viitavad, et kõik me, naised, oleme erilised, ja kui juba kodustatud, siis tuleb meid hoida.

Mai: Tellisime Müncheni kangamessilt vahetult enne märtsikuud Itaaliast eriti moodsaid läikivaid ja sädelevaid kangaid. Nüüdseks on selge, et midagi läikivat võib kanda iga päev, kasvõi kodus. Selleks ei pea minema ballile või rambivalgusse. Me elame vaid korra ja iga päev on pidupäev! Rõõmustasime, aga ei imestanud, et oktoobri lõpus ilmus esimestesse Euroopa suve 2021 moetrendidesse teemana disko. Naistel üle maailma on sädeluse ja sära nälg. Möödunud nädalalõpul tuli uudis, et Kylie Minogue uus plaat «Disco» on Suurbritannia edetabelite tipus, ta on esimene naisartist, kes suutnud seda teha viis kümnendit järjest. Disko on õhus, rõõm elust aitab meil jääda terveks!

Mida ei tohiks mitte mingil juhul ka kodus selga panna ja miks? Minu mees näiteks arvab, et lotakad dressid tuleks ära keelata!

Mai: Olen su mehega päri! Iseasi, kui koos elab paar, kes näevad iseend ja teineteist just maailma ilusaimatena vanades dressides. Kõik ju oleneb kodust ja inimesest, aga mugavus võiks käia käsikäes stiili ja iluga. Kodus võiks ka riietuda nii, et sind vaadates pereliikmed naeratavad ja ise teed ka peegli ees rahulolevaid keerutusi.