Teadlaste hinnangul peaks Maal praegu elama umbes 10 miljonit liiki organisme. Süstemaatikud on nüüdseks kirjeldanud umbes 1,2 miljonit liiki. Suurem osa liikidest on meile niisiis tegelikult veel tundmatud – nad on kas palja silmaga nähtamatud, elavad raskesti ligipääsetavais paikades või kuuluvad väheuuritud organismirühmadesse. Evolutsiooni käigus on välja surnud suurem osa kunagi eksisteerinud liikidest.