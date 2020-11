Suur osa inimestest arvab veel praegugi, et ohustatud liigid on kirjas «Eesti punases raamatus». Praeguseks on ohustatud liike aga liiga palju, et kogu teave nende kohta võiks mahtuda ühe raamatu kaante vahele. Andmeid nende liikide kohta hoitakse sellealastes andmebaasides ja täiendatakse pidevalt.