Jõukamad inimesed soetavad sinna suvekodu. Ei ole harukordne näha merevaatega villasid, mida valvavad turvakaamerad ja mille ümber on uudishimulike silmade tõrjumiseks ehitatud kõrged müürid.

Üks neist luksusvilladest on viimastel kuudel olnud Kataloonia politsei vaateväljas pärast seda, kui Bulgaaria valitsusvälise organisatsiooni kaudu saabus vihje väidetava rahvusvahelise rahapesujuhtumi kohta. Juhtumiga seostatakse Bulgaaria peaministrit Bojko Borisovit ja bulgaarlannast endist bikiinimodelli, villa omanikuna märgitud Borislava Jovtsevat. Uurimiseni viinud raportis väideti, et Bulgaaria valitsusjuht on endise modelliga romantilises suhtes.