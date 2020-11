Välismaa lühiuudised

Mike Pompeo käis eile esimese USA välisministrina Iisraeli okupeeritud Golani kõrgendikel. President Donald Trumpi valitsus langetas möödunud aastal otsuse tunnustada Iisraeli õigust Golanile, mille Iisrael 1967. aasta Kuuepäevases sõjas Süürialt vallutas. «Selle lihtne tunnustamine Iisraeli osana oli president Trumpi otsus, mis on ajaloolise tähtsusega ja lihtsalt tegelikkuse tunnistamine,» ütles Pompeo. Pompeo külastas eile esimese USA välisministrina ka okupeeritud Läänekalda juudiasundust. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tänas Pompeod tema vankumatu toetuse eest Iisraelile ja rõhutas, et Trumpi ametiajal tõusid USA-Iisraeli suhted pretsedenditusse kõrgusesse. Pompeol pole kavas kohtumisi Palestiina liidritega, kes on Trumpi positsiooni vastu Lähis-Ida konflikti lahendamiseks ja Jeruusalemma tunnistamisele Iisraeli pealinnana. AFP/BNS