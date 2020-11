Umbes poole sajandi jooksul on Eestist kadunud veidi üle saja liigi. Ent tõenäoliselt on kaod suuremad — teadlased ei kiirusta liigi väljasuremise kuulutamisega, vähemärgatav liik, mida tunneb vaid mõni üksik spetsialist, on nagu nõel heinakuhjas. Üldjuhul läheb selline hinnang kirja siis, kui liiki pole kohatud tema elutsüklist lähtuva kolme põlvkonna pikkuse aja jooksul.