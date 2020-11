PÖFF. Neile, kes sündinud Nõukogude Liidus

Lauri Randla esimene täispikk mängufilm «Hüvasti, NSVL!» on autobiograafiline film, mis räägib kogemusest, mida paljud jagasid, kuid mis sellegipoolest oli väheste õnnelike privileeg – kasvada Nõukogude Liidus, omades juurdepääsu Soome tavaarile ja helget unistust lääne elust. Need mälestused on Randla pannud kokku nostalgiliseks ja südamlikuks linateoseks. Paraku ei ole nostalgiahõnguline ja värvikirev meenutus piisav, et mingeid erilisi tundeid esile kiskuda.