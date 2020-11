Kala gala Miidurannas ehk kuidas kaks juristi kehastuvad pop-up-koduresto kokkadeks

Ja siis see juhtus. Oli möödunud aasta november, kui Tuulaste pere mõlemad tütred, üks Milanost ja teine Kanadast, teatasid, et jõuludeks nad koju ei tule.

«Ma teadsin, et mõlemal on oma elu ja ükskord see juhtub, kuid ikkagi olin jahmunud. Istusin paarkümmend minutit diivanil, suu nagu kriips,» meenutab tookordset tundesegadust jurist ja endine diplomaat Viktoria Tuulas.