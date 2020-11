Surmast ei taha me mõelda. Kaasaegses lääne kultuuris on kogu surmateema avalikkuse eest peidetud, las surnutega seotud kõheda kehalikkuse aspektidega tegelevad need, kes selle eest palka saavad. Lahkunu omastena ei taha me seda näha, meile jäägu vaid puhas lein ja valged kallad kirstul.