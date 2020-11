Koroonaga sülle kukkunud Euroopa meistritiitel

Mõistagi ei kuku võidud niisama lihtsalt kellelegi sülle ning lõpuks tuli Kutsaril ikkagi endal mehe eest väljas olla, et hooaja viimastel etappidel Pietramuratas esikohta endale hoida. Ent reaalsus on ka see, et veel jaanuaris ei kuulunud EMX Open üldse tema plaanidesse.