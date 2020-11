PÖFF. Taaskohtumine kunagise iseendaga

«Berti päevik» ilmus Rootsis 1987. aastal, eesti keelde tõlgiti see kümmekond aastat hiljem, 1996. aastal, kui see kohe ka minu kätte sattus. Paistab, et teisigi lugejaid oli omajagu, sest «Berti päevikust» on Eestis hiljem välja lastud mitu kordustrükki.