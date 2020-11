Võõraviha muudab rahvusluse rassismiks

Rahvusluse suurim probleem on kahesus, mis võib väljenduda positiivselt (kapitalismi äärealad) ja negatiivselt (kapitalikeskused teevad rahvusluse ideoloogia oma tööriistaks). Mõlemad võimalused on kogu aeg olemas. Rahvused on täiesti uued kultuurilis-poliitilised kujutletud kogukonnad, mille iidsus, järjepidevus ja ainulaadsus on rahvuslaste ohtlikud väljamõeldised. Samas on rahvused ainu- ja isevalitsuse vastu võitlemise tähtsad vahendid ning demokraatia peamised toetajad.