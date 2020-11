Purpurtoogas Hando Runnel

Põhiseaduse Assamblee (1991–1992) paiku muutub Runnel kohati kurjaks. Ta lausa peab Lennart Merile pihtima: «Esimest korda kuulsin Lennartit kõnelevat ka naistest. Kurtsin, et vahel teen oma intensiivsusega alluvatele nii haiget, et nad peavad nutma. Lennart ütles: saada mõni neist naistest minu juurde; ma pühin ta põsed kuivaks ja võtan oma erasekretäriks; ma tahan mälestusteraamatu kirjutada, mul on vaja kaks aastat» (VHKK, lk 265–266). Elamise intensiivsust kannustab ka põletav noa-arm ja see, mida täheldasin nüüd juba müütiliselt kauges Lundis Rootsimaal, kui elevil kirjandusest pajatav Bernard Kangro (1910–1994) muutus nähtavalt kivijäigaks mefistoliku pilguga eemalolijaks, kui jutuks tulid kirjastamisasjad oma võitlustega. Ja kindlasti raha kasvatavad rahapuud!