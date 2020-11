Vikerkaar loeb. Nii täiuslik, et olematu

Kõige alus, algus ja ots on kaamel. Kui aastal 853 eKr pandi esimest korda kirja sõna «araablane», tähistas see kaameli seljas ratsutavat nomaadi. Kaamelil on araabia keeles sada sünonüümi; kaameli kui ilu etaloniga võrreldakse vaid eriti haruldasi kaunitare. Kaameli seljas kihutas poeet kõrbesse, kui pere temast ta elukommete tõttu lahti ütles – ja kaamelikaravane rüüstas ta seal, et oma pead toita. Kaamelisammude rütmis üksluiseid liivalagendikke läbides hakkas ta lausuma värsse – ja kõik araablaste komplitseeritud värsimõõdud on kõigest avaras kõrbes astutud kaamelisammu variandid.