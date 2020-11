Eesti morbiitlid on täies elujõus

Möödunud sajandi lõpus tegevust alustanud depressiivrokki viljelevatel Kosmikutel on oma kindel fännibaas ja väljateenitud koht Eesti rokiajaloos. Kahe aastakümne jooksul on valmis saadud seitse kauamängivat. Paraku pole saatus bändi hellitanud. Algkoosseisust on tänaseks elus pooled ehk siis kaks meest, Aleksander Vana ja Kristo Rajasaare. 2003. aastal võttis endalt elu esimene solist Taavi Pedriks. 2018. aasta suve lõpul hukkus basskitarrist Raivo Rätte ehk Kõmmari. Paar korda lagunemise äärel olnud Kosmikud jätkavad ning laulavad kurbuse ja valu ilusaks.