Andrus Karnau: Eesti suurim ajaleht

Tallinna linnavalitsuse meediamasina mõju jõudis isiklikult minuni mõni aeg tagasi, kui küsisin ühelt Haapsalus elavalt sõbralt, et kas tal ajaleht ikka tellitud. Sain vastuseks, et on küll. Milline? Pidasin hetkeks hinge kinni, sest Lääne Elu järel on populaarsuselt järgmine Läänemaal Õhtuleht. Minu üllatuseks tuli vastus, et Pealinn, sest see tuleb kord nädalas tasuta postkasti.