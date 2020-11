Tallink Grupi juht Paavo Nõgene ütles, et laevafirma on kriisi algusest tegelenud likviidsuse kindlustamisega pikemaks perioodiks, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus pandeemiast tingitud keerulises olukorras. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics