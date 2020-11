Eesti Microsofti juht: ettevõtteid ei saa hoida kassapidaja rahaga

Tellijale

Kuidas Eesti Microsofti juhiks saadakse?

Olen Microsoftis töötanud 15 aastat ja mul on tegelikult kaks töökohta: Eesti esinduse juht ja äritarkvara spetsialistide tiimi juht Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis. Sellele töökohale mul eraldi kandideerida ei tulnud – mul oli firma usaldus varem välja teenitud.

Microsofti aktsia on kriisiajal tublisti tõusnud – kuidas Eesti üksusel läheb?

Microsoftil läheb täpselt nii hästi, kui hästi läheb tema klientidel. Praegu on raske prognoosida kõiki mõjusid, mis [koroona] teise lainega seotud on. Aga arvestades seda, kui palju on meie teenuseid kasutusele võetud, läheb praegu hästi ja see kajastub ka aktsia hinnas. Eestis me midagi erilist ümber ei teinud, välja arvatud kodukontorisse kolimine. Muude investeeringute kohta pole praegu midagi täpsemat avaldada.

Kas Eesti üksus saab ise otsuseid teha või tulevad käsud USA peakorterist?

Meid ikka usaldatakse, kuna me teame, milliseid eripärasid siin arvesse võtta. Kui on midagi, mis Eestis huvi ei paku, siis saame seda öelda. Eestil on tubli digiriigi kuvand, kuigi avalik sektor on võtnud pilvestrateegias pisut rahulikuma suuna.