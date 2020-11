Kindel viis maksuametile vahele jääda - ümbrikupalga maksmine

«Ega täna ümbrikupalk pole palk, mille tööandja paneb ümbrikusse oma väikeste näpukestega ja annab siis töötajale üle. Ümbrikupalk on väljamakse, mida ei ole deklareeritud ja mille pealt riigile ei ole makse makstud. See on Eesti tööturul oluline probleem,» ütles Õun. Eelmisel aastal sai riik ümbrikupalga tõttu hinnanguliselt 134 miljonit eurot rahalist kahju, mainekahju sinna otsa. «Kui me tahame olla väike innovatiivne välisinvestoritele avatud riik, siis ma arvan, et välisinvestorid oleks huvitatud sellest, et siin oleks aus ettevõtluskeskkond, kus oleks võimalik võrdsetel alustel konkureerida. Mitte nii, et siin oleks nagu džungel džungliseadustega, kus maksude maksmisele vilistatakse.»