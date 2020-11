Raudmeeski investeerib putukakasvatusse

Ühe viisina, kuidas rahuldada maailmas kasvavat valguvajadust, on pakutud just putukate kasvatamist. Ÿnsecti-nimeline ettevõte on kaasanud ühtekokku 425 miljonit dollarit ja selle investorite hulgas on ka Robert Downey Jr., kes on tuntud oma Raudmehe rolliga kinolinadelt. Uue farmi asukoht saab olema tunniajase sõidu kaugusel Pariisist. Sellest saab teadaolevalt maailma suurim putukafarm.