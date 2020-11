Tallinna külje all kontrollitakse loodete elujõulisust

Ei, need, mida vaadeldakse, on taimeseemned. Pidurdatud elu, hüppeks valmistuv elu. Nende vaatlemise ja hindamisega tegeletakse Põllumajandusuuringute Keskuses.

Seemned kui toitu tagav tehnoloogia on inimkonnale mõistetav olnud tuhandeid aastaid. Kodustatud taimedega põllumajandus kujutab endast täpset ja tõhusaks timmitud majandusharu. 76 protsenti seemneturust on kümne globaalse ettevõtte käes. 1996. aastal oli nende käes veidi alla 17 protsendi turust. Siin pole juttu viljast, mis jahuks jahvatatakse, vaid sellest, mida külvata saab. Ka külviseemnete kasvatajaid on palju, kuid jutt – kui rääkida neist kümnest – ongi ülesostjatest ja edasimüüjatest. Just siin astubki rahva ette saja aasta vanune Eesti seemnekontroll – terviksüsteem, mis tagab, et muldapandust sirgub oodatud taim.