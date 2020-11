Kristel Liis Põdder: teadus näitab selgelt koroonameetmete tõhusust

Viimased näited illustreerivad tegelikult väga hästi seda, miks me peame üritama koroonaviiruse levikut ohjeldada. Põhjus on lihtne: meditsiinisüsteemi ressursid on piiratud ning piiri ületamisel põhjustame mõttetu ja välditava lisasuremuse.

Suure, kontrollimatu koroonalaviini korral ei jätku meditsiiniabi kõigile, ei koroonapatsientidele ega teistele haigetele. Intensiivravikohti on Eestis 191. Koroonakriisi ajal konkureerivad nendele kohtadele nii koroonahaiged kui ka näiteks trauma- ja infarktihaiged. Ükski arst ei taha olla aga olukorras, kus ta peab otsustama, kes võidab konkursi: kes saab hingamisaparaadi, kes mitte. Ka personali arv on piiratud. Võime ju ventilaatoreid ja voodeid juurde osta, kuid spetsialistide arv, kes oskavad ventilaatorit kasutada ja patsiendi juhitava hingamise tagada, on samuti piiratud – sellise eriarsti väljakoolitamine kestab 10–11 aastat. Loomulikult on sama tähtsad ka õed ning hoolduspersonal. Samas on Eesti Õdede Liidu hinnangul meil puudu ligi 4000 õde.

Tuleb ka meeles pidada, et iga koroonapatsient, kellega meedikud kokku puutuvad, suurendab nende riski haigestuda. On leitud, et meditsiinitöötajad moodustavad Covid-19 juhtumitest 10–20 protsenti. Septembris 2020 avaldati meditsiiniväljaandes Lancet uuring, kus leiti, et USAs ja ÜKs oli meditsiinitöötajatel vähemalt kolm korda suurem risk Covid-19 nakkuseks kui üldpopulatsioonil. Üldpopulatsioonist suurem risk säilis ka siis, kui isikukaitsevahendeid kasutati õigesti. Haigestunud, surnud või eneseisolatsioonis viibivad meedikud süvendavad aga niigi põletavat personalipuudust. Seeläbi kannatavad paratamatult nii arstiabi kvaliteet kui ka kättesaadavus, kuna hõrenenud personal peab hakkama saama kasvanud töömahuga. Võime näiteks meenutada oktoobri lõpu uudiseid, mis rääkisid kohutavast olukorrast Belgias: Liège'i linnas on Covid-19 tõttu haigestunud ligi 25 protsenti meditsiinitöötajatest. Et vältida haiglasüsteemi kokkukukkumist ning tagada patsientidele arstiabi, paluti Covid-positiivsetel arstidel jätkata töötamist. Võime ilmselt ette kujutada, millist ohtu selline meeleheiteotsus nii meedikute kui ka patsientide tervisele kujutab.

Fakt on see, et kui soovime saada meditsiiniabi ka edaspidi, peame oma meditsiinitöötajaid ja süsteemi hoidma ning säästma, mitte sundima neid tegelema probleemiga, mis oleks suures osas välditav.

Valitsuse soovitusi tuleb võtta tõsiselt

On selge, et mitte keegi meist ei soovi kevadise olukorra kordumist – sotsiaalset isolatsiooni ja elu peatumist. Ei meedikud ega ülejäänud ühiskond. Mitte keegi meist ei taha täieliku liikumispiirangu taaskehtestamist. Ja seda kurvastavam on, et koroonameetmete järgimist ja valitsuse soovitusi ei võeta täie tõsidusega. On ju teisi, palju lihtsamaid ja talutavamaid meetmeid, mida saaksime rakendada. Nii iseenese, oma lähedaste kui ka kogu ühiskonna kaitseks – ja ühiskonna lahtihoidmiseks. Kui me aga neid meetmeid pühendunult ja õigel ajal ei kasuta, võib täielik liikumispiirang mingil ajal osutuda paratamatuks.