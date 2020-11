Teadlaste koroonamudelid kuulutavad kurja

Koroonaviiruse levik Eestis jõudis eile taas uue tähiseni. Ööpäevaga tuvastati 414 nakatunut, mis on kogu pandeemia rekord. Kiirelt kasvab ka haiglaravi vajavate inimeste arv, mis küündib juba 112ni. See on aga alles algus: teadlaste modelleeringud näitavad, et lähiajal muutub olukord veel tõsisemaks.