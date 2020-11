Eiki Berg: võitjad, kaotajad ja Karabahhi sõja järelmõjud

Käesoleva aasta 10. november läheb ajalukku. Sel päeval sõlmitud relvarahu lõpetas aktiivse sõjategevuse, kuid ei toonud kestvat rahuseisundit. Nüüd ja edaspidi peaksid Venemaa rahuvalvejõud tagama tülipoolte eraldatuse. Samuti konserveerima uue «tasakaalupunkti» ja sõjamasina tekitatud reaalsuse Mägi-Karabahhis. Paraku sellest ainult ei piisa. Vaja on ka tagada Kelbajari/Karvachari, Lachini/Berdzori ja Agdami piirkonna üleandmine Aserbaidžaanile, sinna jäävate kultuuriväärtuste (Dadivanki kloostri) kaitse ning ainsa mõeldava ühendustee Armeeniaga, nn Lachini koridori turvamine. Armeenlased on sunnitud taanduma aladelt, mis olid peaaegu 30 aastat nende kontrolli all.