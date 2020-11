Eesti lühiuudised

Rahasüst tõi rahvaküsitluse ettepoole

Kui eelmisel nädalal saatis vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask riigikogule hoiatuskirja, et 25. aprillil ei saa abieluteemalist rahvaküsitlust korraldada, siis täiendav rahaeraldus peaks tagama, et selle saab teha isegi nädala jagu varem. Kase sõnul annab arendaja programmi, kui mingeid puudusi ei ilmne, katsetamiseks üle veebruari esimeses pooles. Esialgsel hinnangul on 18. aprill tema sõnul realistlik. Kask märkis, et palju sõltub katsetamisel ilmneda võivatest vigadest, mis teeksid tähtaja eriti pingeliseks. «Palju mängumaad see meile ei jäta,» nentis ta. ERR

Aeg kaebas ajalehe prokuratuuri

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi (Keskerakond, pildil) skandaalist rääkinud justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) märkis eile valitsuse pressikonverentsil, et palus prokuratuuri seisukohta ministri ametiauto eraviisilise jälgimise kohta Õhtulehe poolt. «Sest igal asjal on piir,» ütles Aeg ja lisas, et pole võimalik, et suvalisi inimesi võib ajakirjandusliku eksperimendi huvides jälitada, nende tegevust jälgida ja andmeid koguda.

«Kui me tahame õigusriik olla, siis kõik peavad käituma ka õigusriigi reeglite kohaselt,» rõhutas minister. Ta möönis, et ajakirjanikel on eristaatus, kuid ka uurivat lugu või ajakirjanduslikku eksperimenti tehes tuleb jääda õigusriigi raamidesse. BNS

8207 meest kasutas eelmisel aastal isapuhkuse võtmise võimalust.

Kaitsepolitsei ja Europoli nimelt levib petukiri

Sel nädalal teatati veebikonstaablile, et Eesti elanik sai Europoli nimelt kirja, kus teatatakse suurest pärandusest ning väidetakse, et raha kättesaamiseks on vaja tasuda maksu. Eesti inimesele nimeliselt saadetud kirjas teatatakse, et ta on pärinud Lääne-Aafrikas Togo riigis kolm miljonit dollarit ning raha on saadetud tema pangakontole, kuid Europol ja kaitsepolitsei pidasid ülekande kinni. Raha kättesaamiseks on vaja tasuda 500 eurot maksu, et saada sertifikaat, mis tõendab raha puhast päritolu. Sellisele nõudele võib eelneda kiri, kus pärandusest ja selle kinnipidamise ohust teatatakse. Tegemist on kelmusega ning kindlasti ei tohi kuskile raha kanda, ütleb politsei. PM

Tugev tuul lükkab edasi kuuse jõudmise raeplatsile

Eile pidi jõulukuusk jõudma Tallinna Raekoja platsile, kuid tugeva tuule tõttu lükkub see edasi.