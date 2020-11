Riigieelarve vahefiniš: asutustele üle 91 miljoni vähem raha

Tuleva aasta riigieelarve kulude maht on läbi aegade suurim, ligi 13 miljardit eurot. Ehkki iga aasta on suure tähelepanu all riigikogu jagatud regionaalsed toetused ehk nn katuseraha, leiab riigikogule esitatud järgmise aasta riigieelarve seletuskirjast mitmeid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi (üldnimetusega juriidilisi isikuid), kes riigieelarvest määratud toetustena saavad nn katuserahaga võrreldes palju kopsakamaid summasid nii tegevuskuludeks kui ka investeeringuteks. Pea kõik ministeeriumid aga rõhutavad, et läbirääkimised veel käivad ja lõplikud summad selguvad hiljem.