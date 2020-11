Esiteks, me ei saa rääkida mingisugusest normaalsest elukorraldusest, kui haiglasse lisandub iga päev uusi voodihaigeid ja koroonaviirusest tingitud surmade arv aina kasvab. Teiseks on väga kohatu jagada ükspuha millises kriisisituatsioonis infot, mis ei vasta tõele ning pealegi solvab meditsiinitöötajaid, kellele on kaitsemask elementaarne töövahend. Me ju ei ütle kaheksa tundi vältavat puusaoperatsiooni tegevale kirurgile, et ta on aastatepikkuse maskikandmise tõttu pooletoobiseks muutunud. Miks me peaks seda ütlema juhuslikele inimestele tänaval?