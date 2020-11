Vutikoondis astus oktoobrikuise reha otsa

Kui analüüsisime oktoobrimatše, tõime esile, et Eestil oli kaitsefaasis selgeid probleeme vastaste jälgimisega oma karistusalas. Selle pealt tekkinud olukordades lõid meile väravaid nii Leedu, Põhja-Makedoonia kui ka Armeenia. Kahjuks oli sedasama näha ka möödunud pühapäeval võõrsil Põhja-Makedoonia vastu, kes saatis meie kindluse ette palju tsenderdusi. See pole üllatav: nad teadsid, et oleme haavatavad.