Tehisarmastusest tuumaenergiani ehk värske vaade VATis

VAT Teatri «Tallinnville» ei ole lavastus Tallinnast. Tõsi küll, kõigist maailma linnadest on Helen Rekkori loodud stseenide tegevuspaik sarnaseim just Tallinnaga, ent ei võrdu sellega. Tallinnville’i puhul üritatakse hoopis luua mudellinna, mille asukates kerkib esile kaasaegse ühiselu olemus ja selle probleemid. Lavastuse tutvustuses mahuvad need probleemid üldistavalt kolme märksõna alla: eros, error ja terror. Sõnamänguna kõlab see loosung teravalt – kas ka näitemänguna?