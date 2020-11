Aja auk. Kas Elvisel tasus sellise asja pärast surra

Spacemen 3st võiks rääkida kui kultusbändist ja bändist, kes avas uusi uksi ja näitas uusi võimalusi. Tehes isiklikku rehkendust, võin seda pidada bändiks, mis on mu elus kuulatud bändide nimekirjas kindlalt esikümnes. Nad läksid 90ndate alguses lahku ning Pierce ja Kember pole sellest ajast enam väidetavalt suhelnud, mõlema karjäär on hästi jätkunud. Pierce on teinud ansamblit Spiritualized, kelle plaati «Ladies and Gentelmen We Are Floating In Space» (1998) peetakse üheks 90ndate tähtsaimaks rock-plaadiks, Kember, tegutsenud nimede Spectrum ja E.A.R all, on olnud 21. sajandil uue indie hinnatud produtsent.