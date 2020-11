Juurikas. Head viljandlased!

Tellijale

Ja üleüldse. Mis kunstieksperdid te järsku omast arust olete? Et Joala kuju on teie meelest kole? Mis mõttes? Mati Karmin on saanud erialase väljaõppe ja teab, milline peab monument olema. Usaldage spetsialisti. Tartu turuhoone ette tegi Mati Karmin väga asjaliku sea kuju. Tartlased vaatavad ja rõõmustavad. Aga teie kogute allkirju! Kas te elektriku ja kopajuhi vastu kah allkirju kogute – et pangu juhtmed puntrasse või kaevaku kraav viltu? Laske meistrimeestel oma tööd teha!