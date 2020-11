Teater on see, mida saab rikkuda

Rasa Bugavičute-Pēce näidendil põhinev «Puika, kurš redzēja tumsā» on nomineeritud Läti teatripreemiatel kokku üheksas kategoorias, sh peaosa eest tunnustatakse nägijat poissi mänginud Kārlis Reijersit ja kõrvalosa eest pimedat ema kehastanud Daiga Gaismiņat. FOTO: Kristaps Kalns

Milline on lähim vorm teatrile? See oli küsimus, millele otsis kevadel vastust Läti noorema põlvkonna silmapaistev lavastaja Valters Sīlis. Eesti publikulegi tuttav teatritegija möönab, et veebiteater ei asenda nn päris teatrit, kuid koroonahirmus suletud saalid panid nii teda kui ka tema kolleege otsima seda õiget etenduskogemust virtuaalmaailmas. Nii loeti Lätiski «Dekameroni», lavastati teatrimajas vaime mängivate näitlejatega väikseid videotükke, pakuti rääkivate peade kuuldemänge Zoomi keskkonnas; loomulikult lugesid teatritegijad sotsiaalmeedias muinasjutte, jagasid soovitusi, samuti toimusid mitmesugused arutelud jne.