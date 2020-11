Vello Salo toas valitseb tema vaikne vaimsus

Katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas viitab 2018. aasta kalendrile, mis jäänud septembri peale, ja ütleb, et see näitab, kui väga ootas isa Vello Salo paavst Franciscuse visiiti Eestisse. «Ta elu soov oli, et ta veel näeks elus Peetrust. Niipea, kui Franciscus ära käis, hakkas nõrgaks jääma, siit edasi ta kalendrit enam ei keeranud,» sõnab Paas. Salo suri 2019. aasta 21. aprillil. Mullu augustis sisenes Paas tuntud Eesti katoliku vaimulikule elu kahe viimase kümnendi ajal koduks olnud Pirita kloostri tubadesse ja sama hästi kui elas seal jõuludeni. Tema ülesanne oli sorteerida Salost jäänud materjalid ja seada sisse mälestustuba.