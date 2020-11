«Albumi leidis koos tuletõrje protokolliraamatutega Kanepi gümnaasiumi majandusjuht Urmas Kivirand endises kolhoosikeskuses asunud päästekeskusest,» ütles Kanepi kandi ajaloo uurija Milvi Hirvlaane. «See tundus kohe erakordselt huvitav! Lisaks Venemaa konsulaadile Nagasakis jäi silma üks madrustega pilt. Mu abikaasa Endel, kes on sõjateadlane, võttis suurendusklaasi ja tuvastas, et madruste mütside peale on kirjutatud Dmitri Donskoi. Ütles «ahhaa, see oli see soomusristleja, mis Vene-Jaapani sõja ajal 1905. aastal Tsushima lahingus põhja lasti».