Kaspar Treier sai juba umbes kümneaastaselt aru, et korvpall talle väga-väga meeldib ja ta tahaks sel alal jõuda võimalikult kaugele. Veidi hiljem jõudis teadvusse ka asjaolu, et hobiga on võimalik raha teenida. 14-aastaselt lahkus Treier kodust ja siirdus Itaaliasse. Sel suvel sõlmis ta kolmeaastase lepingu Saapamaa ühe tugevama klubi, Meistrite liigas mängiva Sassariga. Üks on selge: see on edulugu.