Tallinna FCI Levadia täiendas oma ridu poolkaitsja Zakaria Beglarišviliga. «Mul on väga hea meel Eestisse tagasi tulla ja Levadias karjääri jätkata! Levadial on alati kõrged eesmärgid – mulle see meeldib ja olen väga õnnelik, et klubi näeb mind oma eesmärkide saavutamisel,» sõnas 30-aastane Beglarišvili, kes esindas aastatel 2010–2012 ja 2014–2018 Tallinna FC Florat. Nende eest jooksis ta Premium Liigas platsile 240 kohtumises, lõi 94 väravat ja andis 95 resultatiivset söötu. Tänavu pallis Beglarišvili Soome esiliigas Kotka KTP ridades.