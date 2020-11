Maailma parim ravimimüüja, aga mitte -looja

Sel nädalal teatas Pfizer, et nende vaktsiini efektiivsus on 95 protsenti ehk algselt teatatust veelgi suurem.

Nädala keskel kirjutas The Wall Street­, et Pfizeri ja selle partneri BioNTechi kui ka Moderna edu koroonavaktsiini loomisel ulatub käimasolevast pandeemiast märkimisväärselt kaugemale ning võimaldab uutmoodi ravi ka vähile, südamehaigustele ja muudele infektsioonhaigustele.