Investeerimispank Goldman Sachs kirjutas eile klientidele, et hinnasurve üles jätkub, sest 189 investeerimisfondil, mis investeerivad suurettevõtete aktsiatesse, ei olnud 30. septembri seisuga Tesla aktsiat, mistõttu võib nõudlust selle järele olla mahus kaheksa miljardit dollarit. Miks see nii on?