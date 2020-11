Välismaa lühiuudised

Aserbaidžaani armee teatas eile sisenemisest Ağdami piirkonda, mis on esimene kolmest, mille Armeenia Venemaa vahendatud relvarahuleppe järgi loovutab. Päev varem lahkusid piirkonnast Armeenia sõdurid ja tankid. Vene rahuvalvejõududena on saadetud Mägi-Karabahhi keskusesse Stephanakerti 2000 sõdurit, samuti on loodud kontrollpunktid piki Laçıni koridori, mis ühendab Mägi-Karabahhi Armeeniaga. Armeenia nimetas eile ametisse uue kaitseministri Vagharšak Harutunjani, pärast seda kui tema eelkäija tagasi astus. Harutunjan oli seni peaminister Nikol Pašinjani nõunik kaitseküsimustes. Ta on töötanud kaitseministrina ka aastatel 1999–2000. Muudatusi valitsuses toimus veelgi. Armeenia töö- ja sotsiaalminister Zarui Batojan vallandati, tema asemele määrati Pašinjani ühiskondlik nõunik, majandusteadlane Mesrop Arakeljan. Kohaliku meedia teatel saab uueks eriolukordade ministriks 5. armeekorpuse juhataja Andranik Pilojan, senine minister Feliks Tsolakjan teatas tagasiastumisest. Sel nädalal astus tagasi ka riigi välisminister. AFP/Interfax/BNS