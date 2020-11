Merenduse lühiuudised

Helsingi-Tallinna lõbusõidul tuvastati koroonanakkus

Eelmisel reedel Helsingist väljunud Tallink-Silja laeva Victoria I pardal peetud peol osalenud inimene andis positiivse koroonaproovi, lähikontaktsed on Soome terviseameti THL jälgimisel. Maabumiseta lõbusõidul Helsingi–Tallinn–Helsingi osales kuni 1400 reisijat, laeval oli soomlaste seas populaarse pikkujoulu tähistajaid ja teisi peoseltskondi. Helsingis peavad meelelahutusasutused sulgema uksed kell 23, kuid laevadel see reegel ei kehti ning pidu kestis hommikuni. Tallink-Silja esindaja möönis, et kui reisi alguses oli olukord kontrolli all, siis pärast seda, kui lavale astus ansambel Klamydia, ununesid ohutusreeglid ning rahvas kogunes tihedas summas lava ette. Pidu jätkus hiljem ka laeva koridorides ja kajutites. Soome terviseamet THL kinnitas ühe Victoria I ristlusreisil osalenu positiivse koroonaproovi ja palus laevafirmal teavitada teisi reisil olnuid. PM