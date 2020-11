Kui käsk antakse

Ülesanded Lanemanile on esimeste teadete põhjal selged: hoida partei ja eelmise siseministri Mart Helme joont, olgu sisekaitse reservi loomises, piirivalve tugevdamises või migratsiooniküsimustes. Laneman on toonitanud just migratsiooniteemades süvitsi minekut.

Samas, nagu ka värske minister ise tunnistanud on, ootavad teda ministeeriumis suured kingad, mida täita. On ka vastuoluline välismaalaste seadus nüüd tema vedada ja selgitada, samuti vaatavad päästjad ja politseinikud palgamures just tema poole. Kõigepealt soovib minister aga teada saada, mis on see salapärane süvariik, millest tema eelkäija rääkinud on.