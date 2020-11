Kunagi, üpris ammu, ei armastanud turvaturu valitseja Urmas Sõõrumaa majandusajakirjanikega suhelda. Üks mu kolleeg siiski helistas talle, paludes intervjuud, ja saanud eitava vastuse, küsis: «Aga miks ometi? Urmas Sõõrumaa on ju nagu meie kaasaegne Kalevipoeg. Kogu eesti rahval on rõõm kuulda, kui tal hästi läheb.» (Aeg oli nii ammune, et meie ehitajad veel suuremat Soomes tööl ei käinud.) Eks ta sellise jutuga intervjuu ka välja rääkis.