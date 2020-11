Autoskandaal kulmineerus Mailis Repsi tagasiastumisega

Teisipäeval kirjutas Õhuleht, et Reps kasutab ministeeriumi vara ja autojuhti ka näiteks laste kooli sõidutamisel. Lisaks uurisid reporterid ministrilt, kas ka Horvaatiasse sõites kasutas ta ametiautot, millele Mailis Reps vastas, et seda ta ei teinud. Paar tundi hiljem kirjutas Reps sotsiaalmeedias, et andis ajakirjanikele lühikese kommentaari, kus ta eksis ühes kohas. «Olen tõepoolest ametiautoga ka paari aasta eest korra Horvaatias käinud. Palun vabandust, et ma seda kohe ei mäletanud,» kirjutas ta.

Jätkab tööd riigikogus

Keskerakond asus Mailis Repsi ringkaitsele ja püüdis tähelepanu keskpunkti lükata ajakirjanduseetikale. Repsi erakonnakaaslased hakkasid ajakirjanikke süüdistama eraviisilises jälitamises ja ministri laste ärakasutamises, pisendades juhtumi põhiprobleemi, milleks on maksumaksja raha ja haridusministeeriumi tööjõu kasutamine erahuvides. «Ma kuidagi ei saa toetada seda, et siin on toodud lapsed sisse, alaealised lapsed. Ma ei tea, kas kuus last või mõned vähem. Ära on fikseeritud nende joped, kotid. Ma ei kiida seda kuidagi heaks,» ütles Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas. Kuigi kolmapäeval palus Reps vabandust inimeste õiglustunde rikkumise eest, ei näinud ta põhjust tagasi astuda, sest enda hinnangul on ta oma töös pühendunud.